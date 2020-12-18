Визначилися всі учасники Фіналу восьми Кубку України

Вирішальні матчі за трофей відбудуться в березні

Джерело - ФБУ.

У Харкові 17 грудня визначився останній учасник Фіналу восьми Кубку України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Харківські Соколи хоча й перемогли в другому матчі 1/8 фіналу Хімік (90:76), все ж здолати 42 очка дефіциту після першого поєдинку не змогли. Чинний володар трофею продовжує його захист.

Відтак у наступному раунді зійдуться пари Черкаські Мавпи - Хімік, Запоріжжя - Київ-Баскет, Миколаїв - Дніпро та Будівельник - Прометей. Це буде перший етап Фіналу восьми.

ФБУ змінила формат вирішальної стадії Кубку України. Після 1/8 фіналу замість продовження двоматчевого плей-оф, команди зіграють в Фіналі восьми.

Фінал восьми відбудеться в березні в одному з міст, з якого виступатиме команда. Місце проведення та дати ФБУ визначить пізніше.

Нагадаємо, данк українця визнали найкращим моментом в історії Світового туру 3х3.