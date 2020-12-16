 Хімік втратив американського центрового до кінця сезону | Баскетбол | Champion.com.ua
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Хімік втратив американського центрового до кінця сезону

Сьогодні 15:10 832 0
Через пошкодження Ентоні Вашингтон пропустить 7-8 місяців
Хімік втратив американського центрового до кінця сезону
#Хімік, #Вашингтон

Джерело - ФБУ.

Американський центровий Хіміка Ентоні Вашингтон не зіграє за команду до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У домашньому поєдинку Суперліги 10 грудня проти Прометея він зазнав пошкодження в другій чверті після порушення від гравця суперника Майкла Маєрса.

На відновлення Вашингтона знадобиться 7-8 місяців. У гравця розрив хрестоподібних зв’язок коліна.

Поточного сезону Вашингтон зіграв 11 поєдинків у Суперлізі. У середньому набирав 5,2 очка, 4,7 передачі, 0,5 передачі за матч.

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