Визначився сьомий чвертьфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд Київ-Баскет зустрічався з Тернополем.

У першому матчі тернопільська команда перемогла з рахунком 93:83. У другому матчі київська команда відіграла 10 очок відставання за сумою двох матчів, святкувавши впевнену перемогу з перевагою у 22 очка - 94:72.

Київ-Баскет став сьомим чвертьфіналістом турніру. Раніше до 1/4 фіналу Кубку України вийшли Черкаські Мавпи, БК Запоріжжя, Миколаїв, Будівельник, Прометей та Дніпро. Останній чвертьфіналіст визначиться 17 грудня, коли відбудеться другий матч протистояння Хімік - Харківські Соколи (у першому матчі Хімік святкував переконливу перемогу - 98:56).

Кубок України з баскетболу. Чоловіки

1/8 фіналу, другий матч

7 грудня

Київ-Баскет - Тернопіль 94:72 (23:19, 17:16, 23:16, 31:21)