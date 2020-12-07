 НБА виділить кожному клубу по 30 мільйонів доларів | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 19:51 2071 1
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція
Вчора 21:55 3672
Шевченко: Ми потрапили до дуже серйозної групи
Вчора 21:39 609
Федерація баскетболу України з 23 грудня призупиняє Суперлігу
Вчора 20:08 500
Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: Як це було
Вчора 19:47 10369
Ребров: Динамо змінилося з приходом Луческу
Вчора 19:38 792
Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Вчора 19:30 318
Луческу зацікавився кількома гравцями клубів УПЛ
Вчора 17:54 2371
Митрофанов про бій з Байфілдом: Цей бій для мене дуже важливий, адже це сходинка до титулу Чемпіона світу
Вчора 17:23 299
Динамо - Ференцварош: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 16:51 7224
Блоги
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків Valeriy Ruchka
Вчора 10:25 1713
Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу
Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу Valeriy Ruchka
06.12.2020 22:43 839
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку Valeriy Ruchka
06.12.2020 20:08 1022
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:55 871
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:16 518
Перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом
Перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом Valeriy Ruchka
05.12.2020 14:32 644
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон Valeriy Ruchka
05.12.2020 12:32 2606
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
04.12.2020 23:59 714
Селезньов розповів як їздив на розбірки з бойовиками ДНР
Селезньов розповів як їздив на розбірки з бойовиками ДНР Андрій Твердохліб
04.12.2020 23:20 2412 1
Рука бога, або історія однієї фотографії
Рука бога, або історія однієї фотографії Андрій Твердохліб
04.12.2020 20:43 775
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
7 Грудня 2020
23:54 Футбол Ейбар та Валенсія не виявили сильнішого у 12 турі Ла-Ліги 71
23:52 Футбол Брайтон програв Саутгемптону у 11 турі АПЛ 80
23:45 Футбол Фіорентина уникнула поразки від Дженоа у 10 турі Серії А 110
23:24 Футбол Гоффенгайм переграв Аугсбург у 10 турі Бундесліги 182
23:10 Баскетбол Setanta Sports Ukraine транслюватиме в Україні матчі Євроліги 583
22:55 Футбол Балотеллі підписав контракт з клубом Серії B 359
22:41 Баскетбол НБА виділить кожному клубу по 30 мільйонів доларів 313
22:25 Хокей. УХЛ Маріуполь підписав російського форварда 544
22:10 Футбол Шовковський: Ми можемо вважати Францію фаворитом нашої групи 503
21:55 Футбол Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція 3672
21:55 Баскетбол Київ-Баскет впевнено переграв Тернопіль та вийшов до чвертьфіналу Кубку України 431
21:39 Футбол Шевченко: Ми потрапили до дуже серйозної групи 609
21:25 Бокс Джошуа порадив Ф'юрі змінити промоутера 691
21:18 Блог 18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця 354
21:10 Футбол Протасов: Вірю, що зможемо виконати завдання виходу на ЧС-2022 627
20:54 Футбол Франков: Група у збірної України - не розслабитися, не відпочити 1105
20:40 Футбол Шахаб став найкращим бомбардиром в історії Олімпіка в УПЛ 718
20:25 Бокс Джошуа: У моїй кар'єрі вже були поразки, не хочу програти знову 1727
20:22 Блог Динамо – Ференцварош. Финал года 668
20:08 Баскетбол Федерація баскетболу України з 23 грудня призупиняє Суперлігу 500
19:51 Футбол Збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022 2071 1
19:47 Футбол Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: Як це було 10369
19:38 Футбол Ребров: Динамо змінилося з приходом Луческу 792
19:30 Футбол Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 318
19:26 Бокс Джошуа: Поважаю Пулєва, тому що він боксував з Кличком 1547

НБА виділить кожному клубу по 30 мільйонів доларів

Вчора 22:41 313 0
Кошти повинні частково покрити втрати клубів від коронавірусу.
НБА виділить кожному клубу по 30 мільйонів доларів
#НБА

Джерело - basket.com.ua.

Національна баскетбольна асоціація (НБА) надасть клубам фінансову підтримку. 

Про це повідомляє Sports Business Journal.

Кожна команда НБА отримає по 30 мільйонів доларів. 

Ця сума повинна частково покрити втрати клубів від коронавірусу. 

До цього стало відомо, що новий сезон НБА розпочнеться 22 грудня, а регулярний чемпіонат буде складатися з 72 ігор. 

Нагадаємо, що минулий сезон завершився в жовтні. Чемпіонами НБА в 17-й раз в історії стали Лейкерс. 

Раніше, Леброн став спортсменом року у США. 

Коментарі ()