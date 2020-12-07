НБА виділить кожному клубу по 30 мільйонів доларів

Кошти повинні частково покрити втрати клубів від коронавірусу.

Національна баскетбольна асоціація (НБА) надасть клубам фінансову підтримку.

Про це повідомляє Sports Business Journal.

Кожна команда НБА отримає по 30 мільйонів доларів.

Ця сума повинна частково покрити втрати клубів від коронавірусу.

До цього стало відомо, що новий сезон НБА розпочнеться 22 грудня, а регулярний чемпіонат буде складатися з 72 ігор.

Нагадаємо, що минулий сезон завершився в жовтні. Чемпіонами НБА в 17-й раз в історії стали Лейкерс.

Раніше, Леброн став спортсменом року у США.