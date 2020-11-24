Визначився розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Вже цього тижня стартує стадія 1/8 фіналу чоловічого Кубка України з баскетболу.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
За підсумками двох попередніх етапів цієї стадії турніру дістались 5 команд, до яких приєдналися 11 клубів елітного дивізіону - Суперліги.
Учасники чвертьфіналу визначатимуться за підсумком двоматчевих дуелей, в яких братимуть участь клуби Вищої ліги та Суперліги. До вашої уваги розклад поєдинків 1/8 фіналу, які проходитимуть з 28 листопада до 7 грудня.
Раніше, Миколаїв переміг Харківських Соколів у Суперлізі.