 Визначився розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України | Баскетбол | Champion.com.ua
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Визначився розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України

Вчора 23:25 325 0
У боротьбу вступають 11 клубів Суперліги
Визначився розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України
#ФБУ

Джерело - Чемпіон.

Вже цього тижня стартує стадія 1/8 фіналу чоловічого Кубка України з баскетболу.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За підсумками двох попередніх етапів цієї стадії турніру дістались 5 команд, до яких приєдналися 11 клубів елітного дивізіону - Суперліги.

Учасники чвертьфіналу визначатимуться за підсумком двоматчевих дуелей, в яких братимуть участь клуби Вищої ліги та Суперліги. До вашої уваги розклад поєдинків 1/8 фіналу, які проходитимуть з 28 листопада до 7 грудня.

Раніше, Миколаїв переміг Харківських Соколів у Суперлізі.

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