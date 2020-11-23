Мітчелл підписав контракт з Ютою на 195 млн доларів

Джерело - championat.com.
Клуб НБА Юта Джаз підписав максимальний контракт з атакувальним захисником Донованом Мітчеллом.
Про це повідомляє інсайдер Едріан Войнаровський.
За новим контрактом Мітчелл заробить 195 млн доларів за п'ять років. Поточна угода 23-річного захисника з Ютою закінчується в кінці наступного сезону і після відразу почне працювати нове.
Мітчелл став першим гравцем в історії НБА, якому в окремій серії плей-оф вдалося домогтися показників: 35+ набраних очок при понад 50% точності з гри, 50% триочкових і 90% штрафних кидків.
Нагадаємо, Богданович відмовився переходити до Мілуокі.
Також, Детройт позбувся ще одного конкурента Михайлюка.