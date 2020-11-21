Гравці збірної України виступили проти виклику натуралізованого Бертта

Джерело - Телеграм-канал Олександра Прошута.
Легіонер Стівен Бертт покине збірну України.
Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.
Досвідчені гравці команди не захотіли грати разом з Берттом, про що сповістили головного тренера Айнарса Багатскіса.
Багатскіс зажадав від команди остаточного і одноголосного рішення, на що отримав "ні".
Також повідомляється, що заявку збірної на матчі відбору до ЧЄ-2022 оголосять сьогодні ввечері.
Нагадаємо, гравці Київ-Баскета захворіли коронавірусом перед іграми збірної України.