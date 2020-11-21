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Гравці збірної України виступили проти виклику натуралізованого Бертта

Сьогодні 14:38 189 0
Досвідчені гравці команди не захотіли грати разом з Берттом
Гравці збірної України виступили проти виклику натуралізованого Бертта
#Збірна України, #Бертт

Джерело - Телеграм-канал Олександра Прошута.

Легіонер Стівен Бертт покине збірну України.

Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.

Досвідчені гравці команди не захотіли грати разом з Берттом, про що сповістили головного тренера Айнарса Багатскіса.

Багатскіс зажадав від команди остаточного і одноголосного рішення, на що отримав "ні".

Також повідомляється, що заявку збірної на матчі відбору до ЧЄ-2022 оголосять сьогодні ввечері.

Нагадаємо, гравці Київ-Баскета захворіли коронавірусом перед іграми збірної України.

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