Лідер Голден Стейт пропустить наступний сезон НБА

Клей Томпсон пропустить наступний сезон через травму

Джерело - Чемпіон.

Захисник Голден Стейт Клей Томпсон пропустить сезон через розрив ахіллового сухожилля.

Про це розповів інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

Травма 30-річного захисника виявилася серйозною і термін відновлення займе не менше дев'яти місяців.

Томпсон через розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна пропустив сезон 2019-2020. Один з найкращих снайперів сучасності отримав пошкодження у фінальній серії плей-оф 2019 року проти Торонто.

Минулого міжсезоння Томпсон підписав з Голден Стейт п'ятирічний максимальний контракт на 190 млн доларів.

Нагадаємо, Едвардс став першим номером драфту 2020 року.