Збірна Австрії викликала 19 гравців на матч проти України

30 листопада збірна України зіграє з Австрією

Джерело - ФБУ.

Головний тренер збірної Австрії Рауль Корнер викликав до підготовчого табору одразу 19 гравців.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Втім серед 19-ти викликаних вже є перші втрати. І вони спричинені не пандемією. Пошкодження отримали захисник Томас Клепейш та натуралізований домініканський форвард Карлос Новас Матео.

Наразі в таборі австрійської збірної готуються такі гравці: захисники - Ерол Ерсек, Даніель Фрайдрих, Бенедикт Гуттль, Макс Хайдеггер, Себастьян Кеферле, Томас Шрайнер, Богич Вуйошевич; форварди - Брайс Дув’є, Макс Хопфгартнер, Давор Ламешич, Сильвен Ландесберг, Еніс Мураті, Ренато Поляк; центрові - Рашид Махалбашич, Марвін Огунсипе, Якоб Пельтль, Йозо Радош.

Національна чоловіча збірна України зіграє 28 листопада проти Словенії та 30 листопада проти Австрії відбіркові матчі чемпіонату Європи 2022 року.

Збірна України посідає друге місце в групі F після перемоги над Австрією (88:73) та поразки від Угорщини (60:62).

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