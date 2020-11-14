Жіноча збірна України зіграє із Бельгією у кваліфікації на Євро-2021

Матч відбудеться у Португалії

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України прийме Бельгію у четвертому матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

Наразі українки здобули дві перемоги в трьох матчах та займають другу сходинку турнірної таблиці.

Бельгійки з трьома перемогами очолюють групу G. У першому матчі в Бельгії господарі перемогли – 83:66.

Через пандемію коронавірусу бельгійки втратили центрову К’яру Лінскенс та форварда Емму Міссман. Саме вони були найрезультативнішими в команді в першому матчі суперників. У складі нашої збірної найкращою була Аліна Ягупова (32 очки + 11 підбирань).

Перемога для збірної України буде важливою у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи. За правилами відбору, до фінальної частини Євробаскету–2021 виходить п'ять з дев'яти других команд у кваліфікаційних групах. Наразі українки посідають у рейтингу других команд шосте непрохідне місце.

Початок матчу о 20:00.