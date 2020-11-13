Всі гравці Будівельника вилікувалися після захворювання на COVID-19

Хворіє лише асистента головного тренера команди

Джерело - Чемпіон.

Весь склад київського Будівельника одужав після захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Всі гравці і практично весь тренерський штаб, за винятком асистента головного тренера Леоніда Яйла отримали негативні тести на COVID-19. Повідомляється, що тренер відчуває себе добре.

Будівельник до спалаху коронавірусу у команді встиг провести 6 матчів регулярного чемпіонату Суперліги, в яких здобув 2 перемоги.

Нагадаємо, Черкаські Мавпи переграли Миколаїв у Суперлізі.