Всі гравці Будівельника вилікувалися після захворювання на COVID-19

Джерело - Чемпіон.
Весь склад київського Будівельника одужав після захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Всі гравці і практично весь тренерський штаб, за винятком асистента головного тренера Леоніда Яйла отримали негативні тести на COVID-19. Повідомляється, що тренер відчуває себе добре.
Будівельник до спалаху коронавірусу у команді встиг провести 6 матчів регулярного чемпіонату Суперліги, в яких здобув 2 перемоги.
Нагадаємо, Черкаські Мавпи переграли Миколаїв у Суперлізі.