Кожен другий гравець української Суперліги перехворів коронавірусом

Оприлюднено статистику захворюваності на COVID-19 серед клубів Суперліги

Джерело - Чемпіон.

На цей час коронавірус в баскетбольній Суперлізі обійшов стороною тільки Київ-Баскет.

Про це повідомляє пресслужба федерація баскетболу України.

Найбільше від пандемії постраждав Будівельник - в столичному клубі з вірусом зіткнувся кожен з 12 баскетболістів.

Крім Будівельника високий відсоток зараження в МБК Миколаєві (9 гравців, 75%), Харківських Соколах (7 гравців, 70%), Дніпрі (10 гравців, 60%) і Прометеї (10 гравців, 55%).

Коронавірус безпосередньо вплинув на турнірну таблицю Суперліги. З показником 8-0 лідирує Київ-Баскет, до лав якого COVID-19 ще не проник.