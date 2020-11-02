Lviv Boars переграли Azov Wolves у другій грі Ukrainian E-Basketball League

Lviv Boars зробили ривок у четвертій чверті матчу

Джерело - Чемпіон.

Відбувся другий матч Ukrainian E-Basketball League, в якому Азовські Вовки приймали Львівських Кабанів.

Про це повідомляє uaeb.org.

Господарі відразу заволоділи ініціативою завдяки влучним 3-очковим кидкам psycho__od. Після першої чверті Вовки були попереду з рахунком 24-13.

У наступній чверті Кабанами вдалося дещо наздогнати господарів та на велику перерву команди пішли за рахунку 36-30 на користь Азовських Вовків.

Третя чверть закінчилась рівно, команди обмінювались результативними діями як в захисті, так і в нападі.

Господарі паркету тримали львів‘ян на відстані 6 очок.

Фінальна 4-та чверть перевернула хід поєдинку з ніг на голову - Lviv Boars зробили ривок та закрили чверть 26-13, що у підсумку переросло у першу перемогу для гостей з остаточним рахунком 69-62.

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