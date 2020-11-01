Хімік виборов перемогу у Харківських Соколів в Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Хімік переміг на виїзді Харківських Соколів у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
1 листопада
Харківські Соколи – Хімік 78:85 (20:30, 23:24, 16:14, 19:17)
Харківські Соколи: Денді 18о + 11пд, Чумаков 16, Боггс 14, Граф 9о + 9пр, Місяць 6, Мусієнко 6, Тарасенко 5о + 5пд, Бояркін 4, Нємцу.
Хімік: Нельсон 19о + 9пд, Салліван 18о + 10 пд + 5пр, Марченко 16, Ковляр 14 + 7пр, Мироненко 14о + 5пр, Вашингтон 2, Шавгаров 2, Рахімшаіков.
Раніше, Київ-Баскет розібрався із Прометеєм.