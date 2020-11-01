Дніпро розібрався з Одесою, Тернопіль переміг Запоріжжя. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Дніпро – Одеса 84:72 (16:17, 18:22, 26:13, 24:20)
Дніпро: Санон 16, Бобров 12о + 8пд + 7пр, Коломойський 12, Шундель 11о + 5пр, Тимофеєнко 10о + 5пд, Глєбов 8, Закурдаєв 5, Корнієнко 4, Террелл 4, Кравцов 2, Дугат.
Одеса: Блейлок 18о + 10пд, Кондраков 16, Носков 9о + 12пд, Прокопенко 8о + 6пд, Новиков 7о + 5пд, Браун 6о + 5пр, Давидюк 4, Найко 2, Заєць 2.
Запоріжжя – Тернопіль 74:81(16:18, 27:20, 8:22, 23:21)
Запоріжжя: Мальчевський 13 очок + 4 підбирань + 1 передач, Тітов 2 очок + 2 підбирань + 2 передач, Кеффі 12 очок + 5 підбирань + 6 передач, Форчун 32 очок + 4 підбирань, Грицак 11 очок + 10 підбирань + 2 передач, Сізов 4 очок + 4 підбирань + 1 передач
Тернопіль: Боуі 12 очок + 6 підбирань + 3 передач, Югба 15 очок + 10 підбирань + 2 передач, Кальніченко 11 очок + 10 підбирань + 2 передач,Агафонов 10 очок + 5 підбирань + 1 передач, Кольченко 12 очок + 2 підбирань + 7 передач, Буренко 12 очок + 5 підбирань + 3 передач, Сандул 4 очок + 5 підбирань + 1 передач
Нагадаємо, Прометей здолав Тернопіль у Суперлізі.