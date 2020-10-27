Визначено символічну п’ятірку та MVP третього ігрового тижня

До п’ятірки увійшли гравці чотирьох клубів

Джерело - ФБУ.

MVP ігрового тижня став капітан Київ-Баскета Богдан Близнюк, який продовжує залишатися одним із найстабільніших гравців не тільки своєї команди, а й всього чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

З 22 по 26 жовтня було зіграно 10 матчів в рамках третього ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги. До вашої уваги символічна п’ятірка за підсумками цих поєдинків, до якої увійшли представники чотирьох клубів:

Майк Кеффі (Запоріжжя, 2 матчі) - 19.5 очка, 5.5 передачі, 4.0 підбирання (РЕ 22.5)

Ділейні Блейлок (Одеса, 1 матч) - 34 очка, 9 підбирань (РЕ 33)

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, 2 матчі) - 15.0 очка, 6.5 підбирання, 4.0 передачі (РЕ 21.0)

Ді Джей Стефенс (Прометей, 2 матчі) - 22.0 очка, 4.5 підбирання, 2.5 передачі (РЕ 22.5)

Владислав Коренюк (Київ-Баскет, 2 матчі) - 13.5 очка, 7.5 підбирання (РЕ 17.0)

Близнюк провів потужний матч проти Харківських Соколів (14 очок, 8 підбирань, 6 передач, 2 перехоплення, 1 блок-шот, РЕ 26) та був ефективним у центральній грі тижня проти Дніпра, в якій його команда здобула важку домашню перемогу над чемпіоном України (16 очок, 5 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення, РЕ 16).

Нагадаємо, Київ-Баскет у неймовірному матчі здолав Дніпро у Суперлізі.