У Михайлюка в Детройті може з'явитися зірковий конкурент

Джерело - Чемпіон.
Зірковий захисник Сан-Антоніо Демар Дерозан не стане активувати опцію гравця на 27 мільйонів доларів і хоче підписати контракт з Детройтом.
Про це повідомляє The Athletic.
Головним тренером Пістонс є Дуейн Кейсі, під керівництвом якого Дерозан багато років успішно виступав в Торонто.
Дерозан в минулому сезоні відіграв 68 матчів - в середньому за гру американець набирав по 22,1 очка, 5,5 підбирання і 5,6 передачі.
У разі переходу Демар Дерозан в Детройт ігровий час українця Святослава Михайлюка може істотно скоротитися.
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