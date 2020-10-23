Нігерійський захисник Миколаєва зіграє з Прометеєм

Омоера вже провів з командою перше тренування

Джерело - ФБУ.

Кіт Омоера прилетів в Україну та пройшов всі необхідні процедури і здав ПЛР-тест на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Нігерійський захисник провів перше тренування з Миколаєвом і вже в п'ятницю, 23 жовтня, допоможе команді в грі проти Прометея.

Легіонер вже виступав за Миколаїв в сезоні 2018/19, відігравши за клуб 21 матч, в яких набирав 13.6 очок, робив 5.6 підбирань і 2.7 передач.

У минулому сезоні Омоера повернувся в Україну, підписавши по ходу чемпіонату 2019/20 контракт з Одесою. Однак, через дострокове завершення сезону встиг зіграти за команду Олега Юшкіна лише 3 матчі, в яких набирав 8.6 очок, робив 5.3 підбирань і 4.0 передачі.

Раніше, Київ-Баскет переміг Миколаїв.