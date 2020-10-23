Харківські Соколи зіграють два домашні матчі в Дніпрі

Харків знаходиться у червоній зоні

Джерело - ФБУ.

Клуб Суперліги Харківські Соколи два наступних домашні матчі регулярного чемпіонату зіграє не на своєму майданчику.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У зв’язку із встановленням на території міста Харків червоного рівня епідемічної небезпеки домашні ігри Соколів у четвертому турі Суперліги (30.10 проти Одеси та 01.11 проти Хіміка) будуть проведені в місті Дніпро на арені СК Шиннік.

Наразі два міста, клуби яких представлені в Суперлізі, знаходяться у червоній зоні - це Харків та Тернопіль.

Цього тижня, в рамках третього туру, Соколи зіграють на виїзді проти Київ-Баскета (23.10) та Тернополя (25.10). Другий матч, нагадаємо, відбудеться у Львові.

Раніше, Одеса завдала поразки Будівельнику у Суперлізі.