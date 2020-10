Девіс планує підписати новий контракт з Лейкерс

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Ентоні Девіс збирається підписати нову угоду з командою.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чарану.

Чинний контракт форварда закінчується в сезоні-2020/21, після чого гравець стане необмежено вільним агентом.

Девіс відмовиться від опції гравця на наступний сезон і укладе з озерними нову довгострокову угоду.

Sources: Anthony Davis plans to opt out of contract and re-sign with the Lakers.



Inside Pass on Davis, Lakers/Heat offseasons and more across league at @TheAthleticNBA: https://t.co/P5YRf3Fbzb