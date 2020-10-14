Будівельник звільнить нещодавно призначеного Яйла

У клубі вирішили різко змінити наставника перед стартовим матчем сезону

Керівництво київського Будівельника, яке лише 8 жовтня призначило головним тренером українця Леоніда Яйла, незабаром замінить його на литовського фахівця Вальдемараса Хомічюса.

Про це повідомляє Basket-planet.com

61-річний литовець вже погодив умови контракту з київським клубом, угода остаточно повинна бути закрита протягом найближчих двох діб.

Причина такої різкої зміни тренера криється в численних внутрішніх розбіжностей у Будівельнику.

Раніше Вальдемарас Хомічюс вже працював в Україні, очолюючи Дніпро з 2012 по 2015 рік. У сезоні 2014/15 разом з дніпрянами він завоював срібло Суперліги. Протягом останніх двох років Хомичюс тренував литовську Дзуки.

Будівельник - десятиразовий чемпіон України. Клуб припинив виступи в Суперлізі після закінчення сезону 2017/18 через фінансові проблеми. Перший матч після повернення в еліту кияни проведуть 16 жовтня проти Дніпра.