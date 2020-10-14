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Даллас в 2021 році спробує підписати Адектокумбо

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#Адетокумбо, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Пріоритетною метою Далласа на ринок вільних агентів у 2021 році стало запрошення в команду дворазового MVP Янніса Адетокумбо, який в НБА протягом всієї кар'єри виступає в Мілуокі.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Браян Віндхорст.

Адетокумбо в 2020 році може отримати від Бакс супермаксимальне продовження контракту. У разі відмови грек влітку 2021 року вийде на ринок вільних агентів і зможе підписати контракт з будь-якою командою НБА.

Адетокумбо в сезоні 2019-2020 в регулярному чемпіонаті відіграв 63 матчі. В середньому за гру форвард Мілуокі набирав по 29,5 очка, 13,6 підбирання, 5,6 передачі, а також виконував по одному блок-шоту і здійснював по одному перехопленню.

За підсумками минулого сезону Янніс Адетокумбо став кращим оборонним гравцем НБА і отримав нагороду MVP регулярного чемпіонату.

Нагадаємо, гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні.

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