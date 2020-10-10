 Київ-Баскет розібрався із Хіміком у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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#Київ-Баскет, #Хімік, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет переміг Хімік у домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився із рахунком 65:52 на користь Київ-Баскета.

Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан киян Богдан Близнюк - 17 очок, 7 підбирань, реалізував 3 дальні кидки з п'яти.

Суперліга
Регулярний чемпіонат, 10 жовтня

Київ-Баскет – Хімік – 65:52 (16:17, 19:12, 17:19, 13:4)

Київ-Баскет: Близнюк 17о + 7пд, Мішула 13, Павлов 11о + 9пд, Крутоус 8, Коренюк 7о + 9пд, Джейкобсон 6о + 11пд, Янг 2, Мейсі 1о + 6пр, Ковальов.

Хімік: Салліван 15, Нельсон 13о + 5пд, Войналович 11, Ковляр 4, Зотов 4, Мироненко 3, Марченко 2, Рахімшаіков, Козак, Вашингтон.

Нагадаємо, Дніпро у важкому матчі обіграв Черкаські Мавпи.

Раніше, Запоріжжя перемогло Прометей.

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