Київ-Баскет розібрався із Хіміком у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Київ-Баскет переміг Хімік у домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Матч завершився із рахунком 65:52 на користь Київ-Баскета.
Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан киян Богдан Близнюк - 17 очок, 7 підбирань, реалізував 3 дальні кидки з п'яти.
Київ-Баскет – Хімік – 65:52 (16:17, 19:12, 17:19, 13:4)
Київ-Баскет: Близнюк 17о + 7пд, Мішула 13, Павлов 11о + 9пд, Крутоус 8, Коренюк 7о + 9пд, Джейкобсон 6о + 11пд, Янг 2, Мейсі 1о + 6пр, Ковальов.
Хімік: Салліван 15, Нельсон 13о + 5пд, Войналович 11, Ковляр 4, Зотов 4, Мироненко 3, Марченко 2, Рахімшаіков, Козак, Вашингтон.
Нагадаємо, Дніпро у важкому матчі обіграв Черкаські Мавпи.
Раніше, Запоріжжя перемогло Прометей.