Тернопіль обіграв Одесу та здобув дебютну перемогу у Суперлізі

Тернопіль здобув дебютну перемогу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

БК Тернопіль зміг на виїзді обіграти Одесу та здобув першу перемогу в Суперлізі.

Матч завершився із рахунком 74:64 на користь Тернополя.

Найкращим у матчі став гравець Тернополя Олександр Кольченко. Йому вдалося за 28 хвилин на паркеті набрати 22 очки та зробити 4 передачі.

Суперліга

Регулярний чемпіонат, 10 жовтня

Одеса — Тернопіль 64:74 (9:10, 23:21, 13:22, 19:21)

Одеса: Брендон 10 очок + 5 підбирань + 1 передач, Кондраков 11 очок + 4 підбирань + 6 передач, Браун 7 підбирань + 2 передач, Блейлок 9 очок + 7 підбирань + 3 передач, Новіков 3, Давидюк 17 очок + 5 підбирань + 2 передач, Прокопенко 8 очок + 3 підбирань + 1 передач, Носков 5 очок + 2 підбирань + 2 передач

Тернопіль: Буренко 3 підбирань + 5 передач, Югба 13 очок + 10 підбирань + 1 передач, Вард 3 очок + 2 підбирань + 2 передач, Агафонов 16 очок + 5 підбирань + 1 передач, Кольченко 22 очок + 4 передач, Боуі 5 очок + 2 підбирань + 2 передач, Кальніченко 11 очок + 3 підбирань

Нагадаємо, Дніпро у важкому матчі обіграв Черкаські Мавпи.

Раніше, Запоріжжя перемогло Прометей.