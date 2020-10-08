Харківські Соколи на останніх секундах перемогли Черкаські Мавпи у Суперлізі

Доля матчу визначилась на останніх хвилинах гри

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи вирвали перемогу у Черкаських Мавп у першому матчі Суперліги.

Найкращим у матчі став Деджуан Граф, який і вивів команду вперед за 5 секунд до кінця гри. Гравець Соколів за 33 хвилини на паркеті набрав 18 очок, зробив 4 підбирання та 5 передач. РЕ 20.

Суперліга Парі-Матч

08 жовтня

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 70:69 (17:20, 29:31, 22:23, 19:15)

Харківські Соколи: Місяць 13 очок + 4 підбирань, Боггс 13 очок + 1 підбирань + 1 передач, Денді 10 очок + 10 підбирань + 1 передач, Тарасенко 4 очок + 2 підбирань + 1 передач, Граф 18 очок 4 + підбирань + 5 передач, Шевченко 2 очок + 5 підбирань, Чумаков 9 очок + 2 підбирань

Черкаські Мавпи: Хаджифейзович 11 очок + 9 підбирань + 3 передач, Кобець 21 очок + 3 підбирань + 1 передач, Попов 8 очок + 6 підбирань + 2 передач, Скапінцев 14 очок + 6 підбирань + 2 передач, Товкач 11 очок + 6 підбирань + 1 передач

Раніше, Запоріжжя обіграло Прометей.