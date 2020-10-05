Визначено найкращих гравців фіналу Кубка України

Салліван став MVP Фіналу чотирьох

Джерело - ФБУ.

Визначено найкращих гравців фінального матчу Кубка України з баскетболу, в якому Хімік здолав Дніпро (78:77).

Про це повідомляє пресслужба фБУ.

Найкращим захисником Фіналу чотирьох було визнано розігруючого Хіміка Віталія Зотова. У матчі 1/2 проти Київ-Баскета він провів на паркеті майже 30 хвилин, за які набрав 17 очок, зробив 2 підбирання та 2 передачі. РЕ 14. Плюс-мінус 11. У фінальному поєдинку проти Дніпра Зотов ще більше допоміг команді. Він набрав лише на одне очко менше ніж у попередньому поєдинку (16), проте зміг зробити 5 підбирань та 7 передач. РЕ 20. Плюс-мінус 2.

Найкращим форвардом Ф4 було визнано гравця Дніпра Джареда Террелла. У півфінальному поєдинку з Одесою він провів 22 хвилини на паркеті, за які набрав 10 очок, зробив 2 підбирання та 1 передачу. РЕ 2. Плюс-мінус 7. У фінальному матчі з Хіміком форвард сильно додав у результативності. На відміну від попереднього матчу, де він закинув лише 4 кидки з 16 южненців Террелл реалізував 7 пострілів, 4 з яких – триочкові. В підсумку 25 очок за гру, 1 передача, 1 перехоплення. РЕ 17. Плюс-мінус 0.

Найкращим центровим та за сумісництвом MVP Фіналу чотирьох Кубка України став американський легіонер Хіміка Льюїс Салліван. Йому вдалося оформити дабл-дабл у надскладній дуелі 1/2 фіналу з Київ-Баскетом з 23-ма очками і 14-ма підбираннями в активі. РЕ 33. Плюс-мінус -3. У фіналі з Дніпро Салліван набрав таку ж кількість очок - 23 очки, але кількість підбирань зменшилася до 5-ти. РЕ 22. Плюс-мінус 15.