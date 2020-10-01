Барселона вивчала ринок НБА

Джерело - ФБУ.

Іспанський центровий Марк Газоль досяг домовленості про підписання контракту з Барселоною.

Про це повідомляє AS.

Барселона, у складі якої також виступає український центровий Артем Пустовий, вивчала ринок НБА. Газоль раніше заявив, що не виключає повернення в Європу через сімейні обставини.

У минулому сезоні Газоль виступав у складі Торонто Репторс. Команда вилетіла в плей-офф-2020 на стадії півфіналу Східної конференції в серії з Бостон Селтікс (3-4). У 2019 році Газоль став чемпіоном у складі Репторс.

Пустовий проводить свій третій - останній за контрактом - сезон у Барселоні. Сьогодні, 1 жовтня, його команда стартує у Євролізі, а в чемпіонаті Іспанії каталонці виграли всі три стартові матчі.

Пустовий взяв участь в усіх трьох матчах сезону, в яких отримував у середньому 7.0 хвилини ігрового часу, набираючи 3.7 очка та 1.3 підбирання за гру.

Нагадаємо, що влітку Барселону очолив Шарунас Ясікявічюс, який на тренерському містку змінив Светислава Пешича.

Також Барселону покинув головний конкурент Пустового Анте Томич.