Леброн перевершив досягнення легендарного Джордана

Леброн Джеймс перевершив досягнення Майкла Джордана за кількістю реалізованих штрафних кидків у фінальних серіях Національної баскетбольної асоціації

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У першому матчі фінальної серїі Джеймс допоміг Лейкерс перемогти Маямі. Форвард протягом матчу реалізував 5 з 6 штрафних кидків.

Тепер на його рахунку 262 очки, набраних зі штрафних в фінальних серіях. За цим показником Леброн Джеймс вийшов на 5-е місце в історії ліги, випередивши Майкла Джордана (258).

Лідирує Джеррі Вест, у якого 455 реалізованих штрафних кидків.

