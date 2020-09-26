Джерело - Федерація баскетболу України.
Київський Будівельник зможе повернутися в Суперлігу, не проходячи етапи Першої та Вищої ліг.
Про це заявив генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський.
"Ми отримали лист від Будівельника, в якому клуб заявляє про те що всі борги перед гравцями та тренерами було погашено. У цьому листі клуб повідомляє про те, що він готовий грати у чемпіонаті Суперліги. У клуба є фінанси, не буде боргів, всі заборони ФІБА буде знято і насправді на сьогодні залишився лише один бан, який, за інформацією Будівельника, буде знято у понеділок", - заявив функціонер.
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"Якщо Виконком прийме рішення допустити команду в Суперлігу, вона матиме право грати, адже, коли клуб через борги було знято з чемпіонату в 2018 році спеціальним рішенням. В ньому було сказано, що як тільки клуб вирішить всі свої фінансові проблеми, матиме право напряму заходити в Суперлігу, не проходячи етапи Першої та Вищої ліг", - сказав Драбіковський.
Нагадаємо, Будівельник може повернутися до еліти українського баскетболу.