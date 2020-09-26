Київський Будівельник зможе повернутися в Суперлігу, не проходячи етапи Першої та Вищої ліг.

Про це заявив генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський.

"Ми отримали лист від Будівельника, в якому клуб заявляє про те що всі борги перед гравцями та тренерами було погашено. У цьому листі клуб повідомляє про те, що він готовий грати у чемпіонаті Суперліги. У клуба є фінанси, не буде боргів, всі заборони ФІБА буде знято і насправді на сьогодні залишився лише один бан, який, за інформацією Будівельника, буде знято у понеділок", - заявив функціонер.