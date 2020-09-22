Дончич визнаний найкращим молодим гравцем НБА

Всі 15 скаутів одноголосно назвали словенця найкращим

Джерело - Чемпіон.

Захисник Далласа Лука Дончич названий найкращим молодим гравцем НБА, навколо якого можна будувати команду.

Про це повідомляє HoopsHype.

Скаутів попросили скласти рейтинг ТОП-5 найкращих гравців, яким не виповнилося 25 років. Дончич набрав найбільшу кількість голосів за перше місце. Всі 15 скаутів одноголосно назвали словенця найкращим.

Джейсон Тейтум (Бостон), Девін Букер (Фінікс), Джа Морант (Мемфіс), Донован Мітчелл (Юта Джаз), Бем Адебайо (Маямі) і Зайон Вільямсон (Нью-Орлеан) також отримали голоси в опитуванні.

Раніше Бостон програв Маямі у фінал Східної конференції НБА.

Нагадаємо, НБА представила символічну збірну сезону серед новачків.