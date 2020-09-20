Раніше захисник Юти повторив рекорд Джордана

Джерело - Чемпіон.

Документальний серіал Останній танець про легендарного Майкла Джордана і Чикаго отримав премію Еммі в номінації кращий документальний фільм року.

Про це повідомляє пресслужба Телевізійної академії.

10-серійний фільм розповідає про кар'єру шестиразового чемпіона НБА, зокрема про сезон-97/98, в якому Чикаго в останній раз завоював титул чемпіона в епоху Джордана.

Раніше захисник Юти повторив рекорд Джордана.