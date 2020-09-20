Джерело - Чемпіон.
Документальний серіал Останній танець про легендарного Майкла Джордана і Чикаго отримав премію Еммі в номінації кращий документальний фільм року.
Про це повідомляє пресслужба Телевізійної академії.
10-серійний фільм розповідає про кар'єру шестиразового чемпіона НБА, зокрема про сезон-97/98, в якому Чикаго в останній раз завоював титул чемпіона в епоху Джордана.
The #Emmy for Outstanding Documentary Or Nonfiction Series goes to…The Last Dance (@espn / @netflix)! 🏀 pic.twitter.com/8GWJMLrqxT— Television Academy (@TelevisionAcad) September 20, 2020
Раніше захисник Юти повторив рекорд Джордана.