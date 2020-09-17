Чотири клуби Суперліги зіграють на передсезонному турнірі у Миколаєві

Турнір відбуватиметься з 18 по 20 вересня

Джерело - ФБУ.

У Миколаєві завтра стартує традиційний передсезонний баскетбольний турнір в СК Надія.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Участь в ньому братимуть чотири клуби. Окрім господарів турніру - МБК Миколаїв, це ще три клуби Суперліги Парі-Матч: Черкаські Мавпи, Хімік та Запоріжжя.

Турнір відбуватиметься з 18 по 20 вересня за коловою системою, тобто кожна з команд проведе по три матчі.

Турнір відбудеться лише за дотриманням санітарних вимог. Обов’язковим буде проходження температурного скринінгу, збереження дистанції в залі між глядачами та використання респіраторів або захисник масок.

РОЗКЛАД МАТЧІВ:

18 вересня (п’ятниця)

17:00 БК Черкаські Мавпи - БК Хімік

19:00 МБК Миколаїв - БК Запоріжжя

19 вересня (субота):

15:00 БК Запоріжжя - БК Хімік

17:00 МБК Миколаїв - БК Черкаські Мавпи

20 вересня (неділя):

12:00 БК Запоріжжя - БК Черкаські Мавпи

14:00 МБК Миколаїв - БК Хімік

Нагадаємо, фінал чотирьох Кубка України відбудеться в Южному.