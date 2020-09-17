Чотири клуби Суперліги зіграють на передсезонному турнірі у Миколаєві

Джерело - ФБУ.
У Миколаєві завтра стартує традиційний передсезонний баскетбольний турнір в СК Надія.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Участь в ньому братимуть чотири клуби. Окрім господарів турніру - МБК Миколаїв, це ще три клуби Суперліги Парі-Матч: Черкаські Мавпи, Хімік та Запоріжжя.
Турнір відбуватиметься з 18 по 20 вересня за коловою системою, тобто кожна з команд проведе по три матчі.
Турнір відбудеться лише за дотриманням санітарних вимог. Обов’язковим буде проходження температурного скринінгу, збереження дистанції в залі між глядачами та використання респіраторів або захисник масок.
РОЗКЛАД МАТЧІВ:
18 вересня (п’ятниця)
17:00 БК Черкаські Мавпи - БК Хімік
19:00 МБК Миколаїв - БК Запоріжжя
19 вересня (субота):
15:00 БК Запоріжжя - БК Хімік
17:00 МБК Миколаїв - БК Черкаські Мавпи
20 вересня (неділя):
12:00 БК Запоріжжя - БК Черкаські Мавпи
14:00 МБК Миколаїв - БК Хімік
Нагадаємо, фінал чотирьох Кубка України відбудеться в Южному.