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Помер колишній тренер збірної України з баскетболу

Сьогодні 14:10 1914 0
Пішов з життя Віктор Гуревич
Помер колишній тренер збірної України з баскетболу
#Гуревич

Джерело - ФБУ.

На 86-му році пішов з життя майстер спорту, чемпіон України та Спартакіади України, призер всесоюзного чемпіонату, Заслужений тренер України Віктор Абрамович Гуревич.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За роки ігрової кар’єри Віктор Гуревич виступав за київські команди СКА та СКІФ, дніпровську Сталь, збірну України.

Пізніше після завершення ігрової кар’єри Віктор Гуревич повернувся до Києва, де тренував Будівельник та долучався до тренування збірною України.

Неодноразово входив до списків найкращих тренерів України. Як один з найдосвідченіших вітчизняних фахівців працював у ФБУ.

Раніше, БК Запоріжжя переміг МБК Миколаїв у контрольному матчі.

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