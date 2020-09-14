Мосбі стала другою американкою в складі команди

Джерело - ФБУ.

Прометей підписав угоду жіночої команди з американкою Берніс Мосбі, яка виступає на позиції форварда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Легіонерка вже прибула до України та найближчим часом приєднається до команди.

Мосбі має багаторічний досвід виступів у жіночій НБА. Останніми роками виступала в Європі: у чемпіонатах Іспанії, Туреччини та Румунії.

Це вже друга американка в складі жіночого Прометея. Раніше до команди приєдналася Кейшуан Джеймс.

Раніше, Прометей підписав американського захисника.