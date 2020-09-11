Хімік виграв другий контрольний матч у Черкасах

Команда Степановського перемогла господарів майданчику

Джерело - Чемпіон.

В Черкасах відбувся заключний контрольний матч, в рамках якого южненський Хімік з рахунком 96:92 переміг Черкаські Мавпи.

У складі переможців потужний матч провів новачок команди американський центровий Террелл Нельсон, який набрав 39 очок, реалізувавши 14 з 17 кидків з гри (РЕ 42). У господарів найрезультативнішим також став американський новачок - Лакі Джонс відзначився 24 очками.

Таким чином, Мавпи програли обидві домашні зустрічі, зазнавши також і поразки від Тернополя, а Хімік виграв обидва свої контрольні матчі, які для команди Віталія Степановського стали першими в рамках підготовки до сезону.

Контрольний матч

11 вересня

Черкаські Мавпи - Хімік 92:96 (15:29, 26:23. 28:23, 23:21)

Раніше, Хімік впевнено переміг Тернопіль у контрольному матчі.