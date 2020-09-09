Запоріжжя на невизначений термін втратило легіонера

Маяускас зіграв за запорожців лише в одному матчі

Литовський новачок Запоріжжя Аурімас Маяускас, який пропустив через травму Кубок Прометея, не візьме участі і в майбутньому домашньому турнірі Меморіал Гаврилова.

Про це заявив головний тренер команди Валерій Плеханов.

"Звичайно, позначилася відсутність Маяускаса, у якого серйозна травма. Визначитися з термінами його повернення до сих пір важко, одне відомо точно - на домашньому турнірі він не зіграє. Варіантів заміни ми не шукаємо, будемо чекати на його відновлення", - заявив Плеханов.

Маяускас зіграв за запорожців лише в одному контрольному поєдинку - проти СумДУ (86:53), в якому набрав 12 очок, зробив 7 підбирань і 3 перехоплення.

Нагадаємо, п’ять гравців Дніпра підхопили коронавірус на турнірі у Туреччині.