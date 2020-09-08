Перша українська команда з кібербаскетболу зіграє міжнародні матчі

Джерело - Чемпіон.

Перший український клуб з електронного баскетболу eBC Dnipro, який було створено нещодавно, зіграє кілька міжнародних матчей.

Про це повідомив президент федерації електронного баскетболу Сергій Волков.

"Українці зіграють товариські матчі з турецькими, сербськими, білоруськими та російськими клубами.

Хлопці з усієї України! Вони хочуть бути найкращими! І ми повинні їм допомогти.

Ця команда стала основою створення першої в Україні спортивної ліги з електронного баскетболу! Українська електронна баскетбольна Ліга створена тими хто любить державу і спорт. Скоро ми представимо ще три команди", - йдеться в повідомленні.

БК Дніпро - перший український баскетбольний клуб, який підтримав ініціативу Федерація кібербаскетболу України про створення Української Ліги електронного баскетболу (Ukrainian E-Basketball League) і створив власний клуб - eBC Dnipro, який буде відстоювати кольори клубу на кібербаскетбольной арені.

Регулярний чемпіонат країни буде проводитися на базі баскетбольного симулятора NBA 2K в режимі PRO-AM 5 × 5, який дає можливість грати в улюблену гру всім бажаючим. Зазначимо, що старт чемпіонат України заплановано на 14 жовтня.

Нагадаємо, напередодні кіберспорт було визнано в Україні офіційно.