 Перша українська команда з кібербаскетболу зіграє міжнародні матчі | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу
Вчора 18:23 2666
Ломаченко штовхнув Редкача прямо в церкві та забив тому стрілку
Сьогодні 09:36 346
На матчі Аріс - Колос працюватиме швейцарська бригада арбітрів
Вчора 20:38 935
Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій
Вчора 20:08 1048
Перемога Гаслі та провал Мерседес: огляд шаленого Гран-прі Італії
Вчора 19:28 572
Кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні
Вчора 16:51 689
Матч Динамо - АЗ обслужить ізраїльський арбітр
Вчора 16:14 718
Манчестер Юнайтед зацікавися захисником Динамо
Вчора 15:09 1336
Українка стала найкращою фіт-моделлю світу
Вчора 14:07 2104
Джокович дискваліфікований з US Open
Вчора 08:24 4296
Блоги
Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України
Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України Valeriy Ruchka
06.09.2020 15:24 2560
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем Valeriy Ruchka
06.09.2020 14:27 1652
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку Valeriy Ruchka
06.09.2020 12:02 3366
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери Valeriy Ruchka
06.09.2020 10:20 1142
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006 Valeriy Ruchka
05.09.2020 19:13 1656
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:55 426
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:14 5159
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки Valeriy Ruchka
04.09.2020 09:19 1546
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:58 5153
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:49 5972
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:55 Бокс Редкач: Симпатії до Ломаченка - як до президента Росії 133
09:40 Баскетбол Бостон переміг Торонто, Денвер програв Кліпперсу. Результати матчів НБА 156
09:36 Блог Ломаченко штовхнув Редкача прямо в церкві та забив тому стрілку 346
09:25 Футбол Австрія - Румунія 2:3. Огляд матчу 305
09:10 Хокей Тампа-Бей знищила Айлендерс у фіналі Східної Конференції НХЛ 359
09:01 Баскетбол Перша українська команда з кібербаскетболу зіграє міжнародні матчі 316
08:55 Футбол Колишній голкіпер Інгульця перейшов до Кривбасу 478
08:40 Хокей У клубі УХЛ виявили 14 хворих на коронавірус 504
08:24 Теніс Визначилися всі чвертьфіналісти US Open 564
08:08 Футбол Рух підтвердив відразу 6 випадків коронавірусу в клубі 693
07:01 Футбол АЗ вдалося перенести матч чемпіонату Нідерландів напередодні гри з Динамо 983
05:12 Футбол Нідерланди - Італія 0:1. Огляд матчу 1225
7 Вересня 2020
23:52 Футбол Челсі презентував третій комплект форми на сезон 2199
23:39 Футбол Італія здолала Нідерланди, Польща перемогла Боснію. Результати 2-го туру Ліги націй 2389
23:24 Футбол Манчестер Сіті зробить нову пропозицію по Кулібалі 2091
23:10 Теніс Лопатецкая вийшла у фінал кваліфікації турніру в Празі 2217
22:55 Футбол Грізманн хоче залишитися в Барселоні 2420
22:41 ММА Хабіб назвав найкращого бійця UFC 2247
22:26 Футбол Скрипник: Бачу, що Зоря добре попрацювала під час паузи 2433
22:11 Футбол Евертон оголосив про придбання Хамеса 2190
21:52 Футбол Мбаппе заразився коронавірусом, - журналіст 2532
21:39 Футбол Роналду освідчився Джорджині Родрігес, - ЗМІ 2841
21:27 Футбол Матч Динамо - Десна відбудеться без глядачів 2597
21:09 Футбол Анкарагюджю не виплатив Динамо 300 тисяч за оренду Родрігеса 2728
20:54 Формула 1 Президент Франції привітав Гаслі з перемогою на Гран-прі Італії 2179

Перша українська команда з кібербаскетболу зіграє міжнародні матчі

Сьогодні 09:01 316 0
Перша українська команда з кібербаскетболу зіграє міжнародні матчі

Джерело - Чемпіон.

Перший український клуб з електронного баскетболу eBC Dnipro, який було створено нещодавно, зіграє кілька міжнародних матчей.

Про це повідомив президент федерації електронного баскетболу Сергій Волков.

"Українці зіграють товариські матчі з турецькими, сербськими, білоруськими та російськими клубами.

Хлопці з усієї України! Вони хочуть бути найкращими! І ми повинні їм допомогти.

Ця команда стала основою створення першої в Україні спортивної ліги з електронного баскетболу! Українська електронна баскетбольна Ліга створена тими хто любить державу і спорт. Скоро ми представимо ще три команди", - йдеться в повідомленні.

БК Дніпро - перший український баскетбольний клуб, який підтримав ініціативу Федерація кібербаскетболу України про створення Української Ліги електронного баскетболу (Ukrainian E-Basketball League) і створив власний клуб - eBC Dnipro, який буде відстоювати кольори клубу на кібербаскетбольной арені.

Регулярний чемпіонат країни буде проводитися на базі баскетбольного симулятора NBA 2K в режимі PRO-AM 5 × 5, який дає можливість грати в улюблену гру всім бажаючим. Зазначимо, що старт чемпіонат України заплановано на 14 жовтня.

Нагадаємо, напередодні кіберспорт було визнано в Україні офіційно.

Коментарі ()