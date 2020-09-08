Дворазовий чемпіон НБА продовжить кар'єру в Греції

У минулому сезоні Чалмерс виступав в АЕКу

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Маямі Хіт і Мемфіс Гріззліз, дворазовий чемпіон НБА, Маріо Чалмерс став гравцем грецького Аріса.

Про це повідомляє Eurohoops.

У минулому сезоні Чалмерс виступав в АЕКу.

У період з 2008 до 2018 року Чалмерс виступав в НБА. У регулярних чемпіонатах він взяв участь в 646 зустрічах, набираючи в них 8,9 очка, збираючи 2,5 підбору, здійснюючи 3,7 передачі і 1,5 перехоплення за 26,7 хвилини в середньому. У плей-офф НБА на його рахунку 99 матчів, в яких він збирав колекцію з 8,8 очка, 2,5 підбору і 3,2 передачі в середньому.

Після цього гравець переїхав до Італії, де провів сезон в складі Віртуса.

У минулому сезоні американський гравець став володарем грецького Кубка і набирав 6,0 очка, віддавав 2,2 результативної передачі і здійснював 1,8 підбору в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Йокич встановив історичний рекорд НБА.