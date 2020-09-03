Дніпро поступився Бахчешехіру у контрольному матчі

Чемпіон України почав ігрову підготовку до сезону

Джерело - ФБУ.

Чемпіон України Дніпро зазнав поразки у першому контрольному матчі на передсезонному турнірі в Туреччині Gloria Cup.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда Дениса Журавльова з рахунком 70:97 поступилася клубу першого турецького дивізіону Бахчешехіру.

Також на Дніпро чекають матчі ще два матчі - проти Ефес Пілсена та Галатасарая.

Контрольний матч

Gloria Cup. Туреччина

2 вересня

Дніпро (Україна) - Бахчешехір (Туреччина) 70:97 (20:12, 13:32, 21:29, 16:24)

Дніпро: Дугат 18 + 7 підбирань + 4 передачі - 6 втрат, Террелл 11, Закурдаєв 5, Тимофеєнко 0 + 3 підбирання, Фесенко 9 + 5 підбирань - старт; Коломойський 5, Сорочан, Корнієнко 15 + 8 підбирань, Натяжко 1, Бондарчук, Глєбов 6.

Раніше, став відомий розклад матчів Кубка Прометея.