Визначено місце проведення фіналу Ліги чемпіонів

Вирішальні матчі турніру відбудуться в Афінах

Джерело - ФБУ.

ФІБА визначила місце Фіналу восьми Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Вирішальні матчі турніру відбудуться в Афінах 30 вересня – 4 жовтня.

Наразі до Фіналу восьми вже кваліфікувалися шість команд: АЕК (Греція), Сарагоса (Іспанія), Німбурк (Чехія), Хапоель (Єрусалим, Ізраїль), Бургос (Іспанія), Тюрк Телеком (Туреччина).

Ще два учасники Фіналу восьми мають визначитися в парах Діжон (Франція) - Нижній Новгород (Росія) та Тенерифе (Іспанія) - Остенде (Бельгія). Ці поєдинки мають відбутися 16 вересня.

Рішення щодо можливості присутності глядачів на матчах Фіналу восьми Ліги чемпіонів ухвалять пізніше.

Нагадаємо, сезон Ліги чемпіонів ФІБА зупинили в березні через пандемію коронавірусу.

Раніше, ФІБА перенесла Кубок Європи через коронавірус.