Визначено місце проведення фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - ФБУ.
ФІБА визначила місце Фіналу восьми Ліги чемпіонів сезону-2019/20.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Вирішальні матчі турніру відбудуться в Афінах 30 вересня – 4 жовтня.
Наразі до Фіналу восьми вже кваліфікувалися шість команд: АЕК (Греція), Сарагоса (Іспанія), Німбурк (Чехія), Хапоель (Єрусалим, Ізраїль), Бургос (Іспанія), Тюрк Телеком (Туреччина).
Ще два учасники Фіналу восьми мають визначитися в парах Діжон (Франція) - Нижній Новгород (Росія) та Тенерифе (Іспанія) - Остенде (Бельгія). Ці поєдинки мають відбутися 16 вересня.
Рішення щодо можливості присутності глядачів на матчах Фіналу восьми Ліги чемпіонів ухвалять пізніше.
Нагадаємо, сезон Ліги чемпіонів ФІБА зупинили в березні через пандемію коронавірусу.
Раніше, ФІБА перенесла Кубок Європи через коронавірус.