 БК Запоріжжя переграв клуб Вищої ліги у контрольному матчі | Баскетбол | Champion.com.ua
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БК Запоріжжя переграв клуб Вищої ліги у контрольному матчі

Сьогодні 19:25 54 0
Команда Плеханова перемогла СумДУ
БК Запоріжжя переграв клуб Вищої ліги у контрольному матчі
#Запоріжжя

Джерело - ФБУ.

Клуб Суперліги Парі-Матч БК Запоріжжя на домашній арені ПС Юність провів контрольний матч проти клубу Вищої ліги СумДУ. 

Команда Валерія Плеханова здобула переконливу перемогу з рахунком 86:53. 

У цьому матчі варто відзначити дебют американських легіонерів запоріжців Кеффі та Форчуна, які лише днем раніше приєдналися до партнерів, а вже проти СумДУ отримали понад 20 хвилин ігрового часу.

Участі у матчі не брали новачки Запоріжжя Олександр Сизов та Дмитро Тихонов.

Вже наступного тижня команда Валерія Плеханова відправиться на передсезонний турнір до Кам’янського, після чого 11-13 вересня проведе домашній меморіал, присвячений пам'яті В’ячеслава Гаврилова, у якому братимуть участі приїдуть інші клуби Суперліги Прометей, МБК Миколаїв та Харківські Соколи.

Контрольний матч
29 серпня

Запоріжжя - СумДУ 86:53 (25:11, 17:15, 24:11, 20:16)

Раніше, Тернопіль підписав колишнього гравця збірної України.

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