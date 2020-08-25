 Маямі вийшов до другого раунду. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Маямі вийшов до другого раунду. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:55 680 0
У НБА зіграно чотири матчі
Маямі вийшов до другого раунду. Результати матчів НБА
#Маямі, #НБА

Джерело - Чемпіон.

У НБА відбулися чергові матчі. Маямі забезпечив собі вихід до наступного етапу змагань. Мілуокі і Лейкерс перебувають за крок від перемоги у серії.

НБА. Плей-оф. Перший раунд
24 серпня

Орландо – Мілуокі 106:121 (18:22, 34:36, 29:26, 25:37)

Рахунок в серії - 1:3

Оклахома-Сіті – Х'юстон 117:114 (35:37, 25:23, 32:33, 25:21)

Рахунок в серії - 2:2

Маямі – Індіана 99:87 (21:22, 27:20, 22:20, 29:25)

Рахунок в серії - 4:0

Портленд – Лейкерс 115:135 (25:43, 26:37, 36:32, 28:23) 

Рахунок в серії - 1:3

Раніше, Лейкерс переграв Портленд, Орландо поступився Мілуокі.

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