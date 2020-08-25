Маямі вийшов до другого раунду. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У НБА відбулися чергові матчі. Маямі забезпечив собі вихід до наступного етапу змагань. Мілуокі і Лейкерс перебувають за крок від перемоги у серії.
НБА. Плей-оф. Перший раунд
24 серпня
Орландо – Мілуокі 106:121 (18:22, 34:36, 29:26, 25:37)
Рахунок в серії - 1:3
Оклахома-Сіті – Х'юстон 117:114 (35:37, 25:23, 32:33, 25:21)
Рахунок в серії - 2:2
Маямі – Індіана 99:87 (21:22, 27:20, 22:20, 29:25)
Рахунок в серії - 4:0
Портленд – Лейкерс 115:135 (25:43, 26:37, 36:32, 28:23)
Рахунок в серії - 1:3
Раніше, Лейкерс переграв Портленд, Орландо поступився Мілуокі.