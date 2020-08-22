ФІБА скасувала чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

Черговий турнір відмінили через пандемію коронавірусу

Через негативну динаміку поширення коронавірусу ФІБА скасувала проведення чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Змагання мали відбутися 24-26 вересня у бельгійському місті Антверпен. До участі в них готувалися чоловіча та жіноча національні збірні України.

На чемпіонаті Європи минулого року чоловіча та жіноча збірні України фінішували восьмими. Обидві наші національні команди мають в активі бронзові комплекти медалей за виступи на попередніх чемпіонатах Європи 3х3.

Нагадаємо, Дніпро зіграє у відборі Ліги чемпіонів ФІБА.