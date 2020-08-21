 Черкаські Мавпи підписали першого американського легіонера | Баскетбол | Champion.com.ua
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Черкаські Мавпи підписали першого американського легіонера

Сьогодні 12:57 241 0
Минулого сезону Джонс виступав одразу в декількох чемпіонатах
Черкаські Мавпи підписали першого американського легіонера
#Джонс, #Черкаські Мавпи

Джерело - ФБУ.

Новачком Черкаських Мавп став атакувальний захисник Лакі Джонс (198 см, 95 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний американський баскетболіст пограв у чемпіонатах Бельгії, Франції, Греції, Німеччини та Фінляндії. Може зіграти на позиціях 2-го та 3-го номера.

Джонс провів чотири сезони в NCAA за коледж Роберт Морріс. В останньому сезоні в NCAA у середньому за гру здобував 14,2 очка та робив 5,9 підбирання. Професійну кар’єру в Європі розпочав у 2015-му році і за ці роки встиг пограти у провідних чемпіонатах Старого світу.

У своєму першому сезоні Джонс був лідером бельгійського Льєжу, у середньому за гру здобуваючи 14,9 очка, 5,7 підбирання, 2,0 передачі. У сезоні 2016/17 він встиг пограти у двох чемпіонатах. У Франції Лакі виступав у складі Тулону, після чого перебрався до грецького Промітеаса (10,7 очка, 5,4 підбирання).

Наступні два сезони він також провів у Греції. У сезоні 2017/18 Джонс грав за ПАОК, де провів 24 матчі у чемпіонаті (8,8 очка, 5,3 підбирання). А також разом з командою грав у Лізі чемпіонів, де в середньому здобував 9,3 очка (44% з гри, 40% триочкові) та робив 5,8 підбирань.

У сезоні 2018/19 пограв за Аріс (10,9 очка, 3,5 підбирання, 2,1 передачі). Також виступав у Кубку Європи ФІБА (11,5 очка, 3,7 підбирання, 2,2 передачі).

Минулого сезону Лакі Джонс виступав одразу в декількох чемпіонатах. Після нетривалого періоду у Німеччині, де американець захищав кольори Байройта, Джонс став гравцем фінського клубу Каухайокі Карху. У середньому за гру здобував 13,5 очка та робив 3,8 підбирання.

Раніше, Харківські Соколи підписали американського форварда.

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