Помер віцепрезидент Федерації баскетболу Одеси

Віцепрезидент Федерації баскетболу Одеси Віталій Радов помер у віці 45 років

Про це повідомляє офіційний instagram баскетбольного клубу Одеса.

Віталій Радов помер від ускладнень після операції.

"Кілька днів тому Віталій потрапив до лікарні у важкому стані. На жаль, після оперативного втручання стан Радова погіршився, і сьогодні, 16 серпня, він помер. Віталію було 45 років. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким", - йдеться у заяві Одеси.