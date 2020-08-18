Помер віцепрезидент Федерації баскетболу Одеси

Віцепрезидент Федерації баскетболу Одеси Віталій Радов помер у віці 45 років
Про це повідомляє офіційний instagram баскетбольного клубу Одеса.
Віталій Радов помер від ускладнень після операції.
"Кілька днів тому Віталій потрапив до лікарні у важкому стані. На жаль, після оперативного втручання стан Радова погіршився, і сьогодні, 16 серпня, він помер. Віталію було 45 років. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким", - йдеться у заяві Одеси.
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Ушел из жизни вице-президент федерации баскетбола Одессы Виталий Радов. Несколько дней назад Виталий попал в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, после оперативного вмешательства состояние Радова ухудшилось, и сегодня, 16 августа, он умер. Виталию было 45 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким...