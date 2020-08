Помер віцепрезидент Федерації баскетболу Одеси

View this post on Instagram

Ушел из жизни вице-президент федерации баскетбола Одессы Виталий Радов. Несколько дней назад Виталий попал в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, после оперативного вмешательства состояние Радова ухудшилось, и сегодня, 16 августа, он умер. Виталию было 45 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким...