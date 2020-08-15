Гравці Черкаських Мавп здали тести на коронавірус

Черкаські Мавпи почнуть повноцінний збір 25 серпня, а до цього команда буде проводити індивідуальні тренування

Джерело - офіційний сайт Черкаськиї Мавп.

Баскетболісти основної команди, тренерський штаб і персонал Черкаських Мавп здали тести на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з командою тестування не проходили Володимир Конєв, який нещодавно отримав негативний результат, а також боснієць Сеад Хаджіфейзович, який здав тест 14 серпня по прибуттю в Україну.

Черкаські Мавпи почнуть повноцінний збір 25 серпня, а до цього команда буде проводити індивідуальні тренування.

Нагадаємо, Черкаські Мавпи підсилились українським форвардом.