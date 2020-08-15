Гравці Черкаських Мавп здали тести на коронавірус

Джерело - офіційний сайт Черкаськиї Мавп.
Баскетболісти основної команди, тренерський штаб і персонал Черкаських Мавп здали тести на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Разом з командою тестування не проходили Володимир Конєв, який нещодавно отримав негативний результат, а також боснієць Сеад Хаджіфейзович, який здав тест 14 серпня по прибуттю в Україну.
Черкаські Мавпи почнуть повноцінний збір 25 серпня, а до цього команда буде проводити індивідуальні тренування.
Нагадаємо, Черкаські Мавпи підсилились українським форвардом.