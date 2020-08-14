Джерело - Трибуна.
Українські чиновники мають займатися масовим спортом.
Про це заявив двократний чемпіон НБА Станіслав Медведенко.
"Пандемія коронавіруса зайвий раз довела, що треба займатися саме масовим спортом. Тому я переконаний, що з нами або без нас, Міністерство прийде до того, що українському спорту потрібне повне перезавантаження. Діюча система недієздатна", - сказав Медведенко.
Нагадаємо, визначився склад учасників Кубка Європи ФІБА.
Раніше, ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон.