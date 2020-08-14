Чимало хороших українських баскетболістів грають закордоном в сильних командах.

Про це заявив двократний чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

"Очевидно, що в Суперлігу вливається свіжа кров. Але незрозуміло, скільки команд допливуть до кінця сезону. Вважаю, що 12 команд це багато, просто не на часі. У нас просто немає стільки класних баскетболістів. Я про українців. Дуже багато якісних українців грають закордоном в сильних командах і національних лігах", - сказав Медведенко.