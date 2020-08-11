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Трамп: У НБА великі неприємності через схиляння коліна під час гімну

Сьогодні 22:26 551 0
Незважаючи на підтримку протестів в країні, НБА боїться висловлюватися про порушення прав людини в Китаї
Трамп: У НБА великі неприємності через схиляння коліна під час гімну
#Трамп, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Президент США Дональд Трамп в черговий раз розкритикував НБА за схиляння коліна під час виконання гімну перед початком матчів.

Про це повідомляє інсайдер The New York Times Марк Стайн.

Трамп заявив, що дані дії доставили НБА величезні неприємності, пославшись на зниження рейтингів ліги.

Також президент США зазначив, що, незважаючи на підтримку протестів в країні, НБА боїться висловлюватися про порушення прав людини в Китаї.

"Те, як вони догоджають Китаю, а також те, як вони прогнулися перед ними, це, відверто кажучи, ганьба", - заявив Трамп.

Раніше Трамп називав "ганьбою" акцію з схилянням коліна під час національного гімну.

Нагадаємо, президент UFC допоможе Трампу відновити економіку США.

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