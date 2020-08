Президент США Дональд Трамп в черговий раз розкритикував НБА за схиляння коліна під час виконання гімну перед початком матчів.

Про це повідомляє інсайдер The New York Times Марк Стайн.

Трамп заявив, що дані дії доставили НБА величезні неприємності, пославшись на зниження рейтингів ліги.

Також президент США зазначив, що, незважаючи на підтримку протестів в країні, НБА боїться висловлюватися про порушення прав людини в Китаї.

Trump cited a ratings decline for that view and criticized the league for its social justice protests domestically without speaking out against human-rights violations in China ...



"The way they cater to China, the way they bowed to China, it's a disgrace frankly," Trump said