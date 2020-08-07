Визначився переможець Східної конференції НБА

Мілуокі - перші у Східній конференції

Джерело - Чемпіон.

Мілуокі Бакс гарантували собі перше місце за підсумками регулярного чемпіонату в Східній конференції.

Це стало відомо після перемоги Мілуокі над Маямі - 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18).

Найзначніший внесок в перемогу Бакс вніс 25-річний грецький форвард Янніс Адетокунбо, який відзначився дабл-даблом з 33 очок, 12 підбирань і 4 передач.

Ця перемога стала для Мілуокі 55 в регулярному чемпіонаті при 14 поразках.

Нагадаємо, Лейкерс виграли Західну конференцію НБА вперше за 10 років.